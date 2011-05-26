Доходы Фонда соцстрахования на случай безработицы по итогам 2010 г. составили 7,5 млрд. грн.

В 2010 году в бюджет Фонда общеобязательного социального государственного страхования на случай безработицы поступило 7,457 млрд. грн. (102% плановых показателей), расходы фонда составили 6,857 млрд. грн. (93,8%).

Соответствующие данные приведены в отчете исполнительной дирекции Фонда, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №94 от 26 мая т.г.

В частности, поступления от страховых взносов в прошлом году составили 7,121 млрд. грн., из Госбюджета поступило 1,5 млн. грн., сумма других поступлений составила 67,2 млн. грн.

На 1 января 2011 года на учете в рабочих органах исполнительной дирекции Фонда было 1,297 млн. плательщиков страховых взносов, что на 1,1% больше по сравнению с данными на 1 января 2010 года. Уровень уплаты страховых взносов составил 99,9%. На начало года сумма недоимки по взносам составила 245,3 млн. грн., что на 12,2% больше, чем на 1 января прошлого года.

В прошлом году Фонд соцстрахования предоставил социальные услуги и материальную помощь 1,8 млн. незанятым гражданам, из которых застрахованными были 86% лиц. На данные цели были направлено 4,77 млрд. грн. В целом, за 2010 год было трудоустроено 744,5 тыс. безработных.

На выплату помощи по безработице, материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации было направлено в прошлом году 3,024 млрд. грн. В среднем количество получателей помощи по безработице составило 333 тыс. в месяц, а размер ежемесячной помощи в среднем составил 713 грн., что на 13% больше, чем в 2009 году.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дирекции Фонда, ее рабочих органов, Института подготовки кадров Госслужбы занятости, управления Фондом составили 1,061 млрд. грн.

Данный отчет был утвержден на заседании правления Фонда 19 мая, а его публичное представления запланировано на 2 июня.