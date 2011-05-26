Требование по минимальному уровню регулятивного капитала не выполняют 37 банков - НБУ

Требование по минимальному уровню регулятивного капитала в 120 млн. грн., согласно постановлению Национального банка Украины №273, на сегодня не выполняют 37 из 177 действующих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель директора генерального департамента банковского надзора - директор департамента пруденциального надзора Нацбанка Украины Елена МИРОНЕНКО.

По словам Е.МИРОНЕНКО, с начала вступления в силу вышеуказанного документа 27 банков уже увеличили размер капитала до объема, который превышает 120 млн. грн.

Представитель НБУ уверена в том, что указанная динамика, а также полученные от банков планы по наращиванию капитала, свидетельствует о возможности банковской системы выполнить нормативные требования.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением № 273, которое вступило в силу 20 июля 2010 года, обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банки, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, имеют определенные ограничения по привлечению вкладов физических лиц.