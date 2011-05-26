Клюев 31 мая в Брюсселе проведет переговоры по вопросам создания ЗСТ с ЕС
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 31 мая в Брюсселе проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил руководитель переговорной группы от Еврокомиссии по вопросам создания ЗСТ между Украиной и ЕС Филипп КУИССОН в ходе видеомоста Киев-Брюссель.
«В следующий вторник господин КЛЮЕВ будет обсуждать с моим руководителем в Брюсселе (вопросы по ЗСТ - УНИАН)», - сказал он.
Вместе с этим он отметил, что в перечень вопросов, которые будут обсуждаться, войдет вопрос применения механизмов недопущения перебоев при транзите газа из России в Европу через территорию Украины.
Ф.КУИССОН сообщил, что планируется рассмотреть возможность введения компенсационных мер в случае возникновения таких ситуаций.
ЕС считает, что транзит газа должен быть гарантирован со стороны Украины, подчеркнул он.
«Это будет один из актуальных вопросов переговоров», - сказал Ф.КУИССОН.
Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2011 года.
16-й раунд переговоров прошел 8 апреля т.г. в Брюсселе.