Клюев 31 мая в Брюсселе проведет переговоры по вопросам создания ЗСТ с ЕС

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 31 мая в Брюсселе проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил руководитель переговорной группы от Еврокомиссии по вопросам создания ЗСТ между Украиной и ЕС Филипп КУИССОН в ходе видеомоста Киев-Брюссель.

«В следующий вторник господин КЛЮЕВ будет обсуждать с моим руководителем в Брюсселе (вопросы по ЗСТ - УНИАН)», - сказал он.

Вместе с этим он отметил, что в перечень вопросов, которые будут обсуждаться, войдет вопрос применения механизмов недопущения перебоев при транзите газа из России в Европу через территорию Украины.

Ф.КУИССОН сообщил, что планируется рассмотреть возможность введения компенсационных мер в случае возникновения таких ситуаций.

ЕС считает, что транзит газа должен быть гарантирован со стороны Украины, подчеркнул он.

«Это будет один из актуальных вопросов переговоров», - сказал Ф.КУИССОН.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2011 года.

16-й раунд переговоров прошел 8 апреля т.г. в Брюсселе.