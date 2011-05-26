«Ощадбанк» проходит перерегистрацию из ОАО в ПАО

«Государственный ощадный банк Украины» проходит перерегистрацию из Открытого акционерного в Публичное акционерное общество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента регистрации, лицензирования и реорганизации банков Национального банка Украины Александр ПАРХОМЕНКО журналистам в четверг.

По его словам, соответствующие документы были поданы банком вчера, 25 мая 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 68,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 45,037 млрд. грн., обязательства - 51,243 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,838 млрд. грн.

«Ощадбанк» в I квартале т.г. сократил прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 34% – до 127 млн. грн.