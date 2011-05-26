Киев выплатил 10,3 млн. долл. по своим еврооблигациям 2007 года

Власти Киева выплатили 10,3 млн. долл. США по еврооблигациям 2007 года. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении банка «Хрещатик», который выступает ко-менеджером и платежным агентом этого займа.

Как сообщал УНИАН, в 2007 Киев выпустил еврооблигации на общую сумму 250 млн. долл. под 8,25% годовых. Лид-менеджерами по этому займу выступили CitіGroup (London Branch), Credit Suisse (London Branch), Deutsche Bank и UBS.

Доход по данному выпуску еврооблигаций выплачивается раз в полгода.