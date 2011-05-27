Казахстан намерен позаимствовать положительные моменты Налогового кодекса Украины (фото)

Среди государств-участников Содружества наиболее значительных позитивных изменений претерпело налоговое законодательство Украины. Такое мнение высказали международные специалисты в ходе заседания рабочих групп экспертов, которые прошли в рамках Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины.

По словам экспертов, в Украине значительно сокращено количество налогов, снижены их ставки и упрощены многие процедуры. В частности, введение системы автоматического возмещения налога на добавленную стоимость положительно сказалось на экономике страны. Кроме того, новые законодательные изменения по налогу на прибыль способствуют инновационной и инвестиционной деятельности в Украине.

Так, Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан Даулет ЕРГОЖИН отметил, что в Налоговом кодексе Украины есть немало положительных моментов, которые будут рекомендованы руководству Казахстана для использования.

В свою очередь, председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО отметил, что "Сегодня налоговая служба работает в условиях действия Налогового кодекса, введены новые нормы, новые процедуры. Для слаженной работы как налоговиков, так и налогоплательщиков, было проведено немало мероприятий по разъяснению законодательства. Было много нареканий, много критики, но мы нашли альтернативные решения, благоприятные и для работы бизнеса, и для государства. И нам очень приятно слышать высокую оценку наших законодательных нововведений от зарубежных коллег ".

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2011 в г. Ялта (АР Крым) состоялось XVIII заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, XXVII заседание Совета руководителей налоговых служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

В заседании Координационного совета приняли участие руководители налоговых служб 12 стран: Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, а также Латвии, Литвы и Эстонии.

Начиная с 18 мая т.г. Председательство в Координационном совете руководителей налоговых служб стран - участниц СНГ перешло от Таджикистана к Украине. Соответственно, Председателем Совета стал председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.