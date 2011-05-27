Давление на доллар сегодня может сохраниться - эксперт

На торгах в пятницу, 27 мая, британская валюта попытается пройти уровень 1.6400 вверх, евро вновь попробует вернуться в район 1.4200, а доллар/франк – снова приблизиться к отметке 0.8600, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, давление на доллар в пятницу может сохраниться. При этом повышенное внимание будет уделяться релизам данных по США, а именно индексу уверенности потребителей от университета Мичигана, индексу личных потребительских расходов, а также цифрам по рынку жилья.