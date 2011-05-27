Рейтинг самых влиятельных бизнесменов Киева возглавили Хмельницкий и Иванов - СМИ

Рейтинг самых влиятельных в развитии Киева бизнесменов возглавили владельцы "Киевской инвестиционной группы" Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ и Андрей ИВАНОВ.

Соответствующий рейтинг составила и опубликовала газета "Дело" (№ 16 от 27 мая — 2 июня 2011 года).

Второе место занимает совладелец торговых и бизнес-центров в столице "Мандарин Плаза", "Парус", "Арена-сити" Вагиф АЛИЕВ. Далее следуют владельцы девелоперской компании "НЕСТ", братья Вадим и Владимир ТРОФИМЕНКО.

Четвертое место разделили совладельцы компании "ХХІ век" Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ и Олег САЛМИН. Замыкают пятерку самых влиятельных в Киеве бизнесменов партнеры по корпорации "Столица" - Валентин ИСАК, Александр МЕЛАМУД и Гари КОРОГОДСКИЙ.

Газета "Дело" составляло рейтинг на основе финансовых возможностей бизнесмена, рода его деятельности и влияния на инфраструктуру столицы.

"Мы включали в рейтинг только тех бизнесменов, которые развивают свой бизнес в основном в Киеве, а не по всей Украине", - пишет газета.