Нацбанку следует сдерживать рост цен, а не зацикливаться на курсе - Порошенко

Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Петр ПОРОШЕНКО полагает, что центральному банку страны следует перейти от поддерживания стабильного курса гривны к борьбе с инфляцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире телеканала.

"Я уверен, что Национальный банк должен ставить своей целью не таргетирование курса, то есть удержание неподвижного курса, несмотря на то, что доллар и евро могут быть слабыми: их тоже печатают очень много. И на сегодня крепость валюты измеряются спросом и предложением. Так вот: вместо того, чтобы таргетировать курс, во всем мире центральные банки таргетируют инфляцию. То есть за счет монетарных мер они сдерживают рост цен, и в этом заключается главная социальная функция таргетирования", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, сегодня в мире существует множество механизмов, например, хеджирование, позволяющих без валютных интервенций и расходования золотовалютных резервов страны сдерживать спекулятивные колебания курсов.

"На сегодня, я надеюсь, Национальный банк способен применять эти мировые методы в Украине", - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он также добавил, что в среднесрочной перспективе предпосылок для обесценивания гривны нет. Однако в дальнейшем для стабильности курса необходим приток иностранных инвестиций и меры для стимулирования экономики, поскольку сегодня экспортные пошлины и квоты, а также коррупция серьезно сдерживают ее развитие.