«Упрощенку» усложнили...

С задержкой в два месяца Кабинет министров подал в парламент законопроект, который представляет собой откорректированную модель упрощенной системы налогообложения. Документ получился достаточно привлекательным для предпринимателей: он действительно предоставляет новые возможности для малого бизнеса. Вместе с тем, в отдельных аспектах «упрощенка» усложняется, хотя этого можно было избежать.

С самого начала налоговой реформы реорганизация упрощенной системы налогообложения была одним из самых конфликтных ее направлений. Правительство заняло жесткую позицию, суть которой сводилась к ликвидации данного режима налогообложения или же ограничению его использования.

Негативное отношение к «упрощенке», отчасти, спровоцировано самими же предпринимателями. За 12 лет существования она стала одним из наиболее распространенных инструментов минимизации налогообложения. При этом бизнес не прислушивался к абсолютно обоснованным критическим замечаниям правительства, напротив, поднимал шумиху при малейших попытках откорректировать данную систему.

Правительство Юлии Тимошенко, для которого опорой был именно малый и средний бизнес, так и не решилась затронуть проблему функционирования «упрощенки». Нынешнему Кабмину в этом контексте изначально легче, поскольку он «дружит» с крупным капиталом, в связи с чем протесты мелких предпринимателей особо не влияют на его политические позиции. Закономерно, что в проекте Налогового кодекса упрощенная система практически ликвидировалась.

Такое радикальное решение проблемы спровоцировало массовые акции протеста бизнеса в конце прошлого года, в результате чего «нововведение» было исключено из финальной версии НК. При этом правительство обязалось до 1 марта 2011 года подать в Верховную Раду доработанный законопроект об «упрощенке». Свое обещание Кабмин не выполнил, но подготовка предпринимателями второй волны противостояния и подача оппозицией в ВР своей версии «упрощенки» вынудили правительство представить собственные «вариации» на эту тему.

Правительственный законопроект (№8521) во многом построен на принципах, которые предлагает оппозиция. В целом, его можно считать совместным проектом, хотя подан он от имени Кабмина. Документ действительно учитывает многие пожелания представителей малого бизнеса.

Во-первых, он отменяет дискриминационную норму об ограничении закупок юридическими лицами товаров и услуг у плательщиков единого налога.

Во-вторых, предлагается восстановить право плательщика единого налога на регистрацию плательщика НДС.

В-третьих, в проекте закона отменяются штрафные санкции за неуплату единого социального взноса плательщиками единого налога в течение 2010 года. Во многом данные нарушения не являлись провинностью предпринимателей, скорее, результатом неразберихи со счетами.

В-четвертых, предусмотрена отмена 50% надбавки к фиксированным ставкам налога, применяемой за каждого наемного работника. Аннулировано требование ежегодно переоформлять свидетельство плательщика единого налога, получать в налоговых органах справки о трудовых отношениях с наемными работниками.

В-пятых, предприниматели, которые уже вышли на пенсию или получают выплаты по инвалидности, получили право не отчислять единый социальный взнос (данная норма вообще была нонсенсом - фактически пенсионеры были вынуждены платить в Пенсионный фонд). Кроме того, предприниматели обзаведутся экономически обоснованным правом на отпуск - за один месяц в году, по новому законодательству, они не будут платить единый налог.

А вот относительно применения упрощенной системы налогообложения законопроект усложняет классификацию бизнеса.

В соответствии с годовым оборотом выделяются три категории предпринимателей. К первой отнесены лица, которые не используют труд наемных работников и объем доходов которых не превышает 150 минимальных заработных плат (около 150 тыс. грн.). Для таких предприятий устанавливается ставка налога в пределах от 1 до 10% минимальной заработной платы (10-100 грн.). Вторая категория - лица, использующие труд не более 10 наемных работников, а объем дохода – не выше 1 тыс. минимальных заработных плат (около 1 млн. грн.). Для них ставка составит от 2 до 20% минимальной заработной платы (20-200 грн.). В свою очередь, ставка для третьей категории, к которой отнесут тех, кто имеет от 10 наемных работников и чей объем дохода не превышает 2 тыс. минимальных заработных плат (около 2 млн. грн.), устанавливается на уровне 3% полученной выручки при условии уплаты НДС, или 5% без уплаты НДС.

Изменилась и система взысканий за превышение предельной выручки. Она стала более мягкой. В случае нарушения, налогообложение дохода будет осуществляться по ставке налога в размере 15% - для плательщиков первой и второй категорий, и по двойной ставке - для плательщиков третьей категории. Если будет возникать налоговая задолженность при осуществлении хозяйственной деятельности, на которую не распространяется упрощенная система, контролирующие органы смогут аннулировать свидетельство плательщика единого налога.

Таким образом, можно констатировать, что для предпринимателей расширены возможности при сохранении и даже снижении налоговой нагрузки. Сняты наиболее острые конфликтные моменты, чем правительство, по сути, «подкупило» бизнес. В то же время, правительственный законопроект является, скорее, пакетом изменений, нежели реформой. Упрощенная система претерпела косметический ремонт, однако принципы ее функционирования не изменились. А это значит, что в скором времени сегодняшние проблемы снова станут актуальными.

Алексей Левицкий (для УНИАН)