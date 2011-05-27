ГНСУ: с начала года бюджет получил 34 млрд.грн. по результатам отработки "рисковых" предприятий

С начала года бюджет получил 34 млрд. гривень по результатам отработки "рисковых" предприятий, что на 15 млрд. грн., или в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года. Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, об этом сказал заместителя председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО во время расширенного заседания Общественной коллегии при ГНС в г. Киеве, посвященного обсуждению неотложных вопросов, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.

„Сегодня мы определяем рисковых плательщиков с помощью системы раннего выявления и прекращения деятельности теневого сектора экономики и разрушения схем минимизации налогов. Это дает возможность акцентировать налоговое внимание именно на тех плательщиков, которые имеют самые большие риски неуплаты налогов в бюджет”, – подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

По его словам, использование указанной системы минимизирует вмешательство в легальный бизнес и исключает влияние человеческого фактора, поскольку анализ предприятий осуществляется компьютерной программой в автоматическом режиме.