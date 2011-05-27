Суд перенес на 9 июня рассмотрение дела Луценко

Печерский районный суд Киева перенес на 9 июня рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-за неявки на сегодняшнее заседание адвоката другого обвиняемого по делу, водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил ходатайство Л.ПРИСТУПЛЮКА, в котором он отмечал невозможность продолжать сегодня судебное заседание в отсутствии одного из своих защитников.

9 июня заседание суда начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в завладении, по предварительному сговору с его водителем Л.ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тыс. грн. и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 130 тыс. грн.