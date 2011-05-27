Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9720-7,9800 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9805/7,9870, к 12:00 цены упали до 7,9705/7,9760. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9720/7,9800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2837/0,2840, к 12:00 цены снизились к 0,2832/0,2834. К закрытию торгов цены установились на следующих значениях - 0,2831/0,2834. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0999 (-0,1201).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4125/1,4275. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3805/11,3920, к 12:00 цены ушли вниз 11,3480/11,3615. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3395/11,3570.