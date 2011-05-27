АМК разрешил группе SEB приобрести контроль в киевском «Акцепт Банке»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение группе SEB на приобретение контроля в «Акцепт Банке» (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМК, переданном агентству УНИАН.

«Предоставлено разрешение компании «Skandinaviska Enskilda Banken» (SEB, Швеция) на приобретение контроля над ПАО «Акцепт Банк» (г. Киев)», - говорится в сообщении.

В начале 2005 года SEB приобрел киевский Банк "AЖИО" за 27 млн. долл., который в последствии был переименован в СЕБ Банк. В 2007 шведская группа приобрела харьковский «Факториал-Банк» за 120 млн. долл., который был присоединен к СЕБ Банку.