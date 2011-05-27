ГНСУ назвала требующие уточнения положения Налогового кодекса

В Государственной налоговой службе Украины назвали ряд положений Налогового кодекса, которые требуют уточнения в законодательном порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

В частности, в ГНС Украины считают, что в налоговом законодательстве необходимо уточнение и урегулирование норм, которые касаются предоставления обобщающих письменных налоговых консультаций налогообложения акцизным налогом операций, которые освобождаются от налогообложения.

Кроме того, уточнения требуются касательно освобождения граждан от обязанности декларирования доходов, которые облагаются налогом по нулевой ставке; упрощения процедуры уплаты сбора за парковку транспортных средств и туристического сбора; введения амортизации основных средств для физических лиц-предпринимателей.

Согласно предоставленной информации, со ссылкой на заместителя председателя ГНС Украины Александра КЛИМЕНКО, ведомство сегодня прорабатывает около 30 внесенных на рассмотрение Верховной Рады законопроектов относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.