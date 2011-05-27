На следующей неделе вероятно небольшое укрепление гривни к доллару - эксперт

На следующей неделе мы сможем увидеть небольшое укрепление гривни по отношению к доллару США.

Такой прогноз высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВЫДЕНКО.

По его словам, в течение недели с 23 по 27 мая доллар США по отношению к гривне немного подешевел с уровня 7,99-8,01 до 7,97-7,99 грн./долл. Спрос на валюту продолжает немного превышать предложение. Национальный банк Украины выходил на рынок с интервенциями несколько раз, продавая доллары. В конце недели, в связи с тем, что на рынке остро ощущается нехватка гривни, спрос на валюту уменьшился, и курс начал двигаться вниз.

«Остатки банков на корсчетах в НБУ в течение этой недели оставались стабильно низкими и колебались на уровне 14 миллиардов гривень. Такая ситуация, скорее всего, будет продолжаться до конца следующей недели, так как она связана с уплатой налогов клиентами банков», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 мая, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9805/7,9870, к 12:00 цены упали до 7,9705/7,9760. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9720/7,9800 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3805/11,3920, к 12:00 цены ушли вниз 11,3480/11,3615. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3395/11,3570.