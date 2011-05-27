Акции и нефть отыгрывают потери, золото вернулось к максимальным значениям - эксперт

Интерес к риску в настоящее время оживился, акции и нефть отыгрывают потери, а цена на золото вернулась к максимальным значениям.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он констатирует, что американская валюта теряет в цене против евро и японской йены. С учетом высокой безработицы, финансовой консолидации и сохраняющейся слабости в секторе недвижимости перспективы роста в США остаются менее убедительными, чем во многих других регионах и странах. Новый повод для беспокойства у доллара появился после публикации отчета по ВВП США, который оказался заметно слабее прогнозов аналитиков. Сочетание слабого рынка труда и низких темпов роста по данным первого квартала – это дополнительный аргумент для ФРС в пользу того, что выбрано верное направление монетарной политики.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, на этой неделе глава Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР заявил, что Международный Валютный Фонд может не разрешить пролонгацию своей доли средств в греческих долговых обязательствах, которые истекают в июне. Если Греции не удастся договориться с ЕС и МВФ о новых займах на лояльных условиях, ей придется просить частных кредиторов принять облигации с более длинным сроком погашения и под процент ниже текущего. Рыночная стоимость таких ценных бумаг будет намного ниже номинального объема непогашенного долга в Греции, поэтому подобная реструктуризация станет разновидностью «мягкого дефолта». ЕЦБ «подлил масла в огонь», пригрозив лишить греческие частные банки поддержки, если Афины пойдут на реструктуризацию.

По мнению эксперта, агентство Standard & Poor`s, понизив прогноз по рейтингу Италии со стабильного до негативного, фактически присоединил ее к лагерю «проблемных стран». Немного позже Агентство Fitch присоединилось к коллеге, снизив прогноз по рейтингу Бельгии. В пятницу Moody’s понизило рейтинги крупнейших банков Новой Зеландии до «АА3» от «АА2». Рейтинг субординированного долга был понижен на две позиции до «А2».

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что по евро/доллару сейчас доминирует техническая торговля. Пара пользуется спросом на спадах к 1.4240 и не оставляет попыток пробиться к верхней границе нисходящего тренда в 1.4270/75. Ее прорыв откроет дорогу к 1.4300 и, далее, к ключевому сопротивлению в области 1.4335/50. Впереди длинные выходные – рынки США закрыты в понедельник (на празднование Дня поминовения). Это позволяет инвесторам, продающим рисковые активы, сделать паузу, что благоприятно скажется на судьбе единой валюты.

По информации эксперта, йена в настоящее время демонстрирует смешанную динамику, продолжая укреплять позиции против американской валюты. Пара доллар/йена опустилась под 81.00 и сейчас торгуется на уровне 81.08. Прорыв области поддержки 80.90 откроет путь к зоне 80.40/30 и, далее, к психологическому уровню 80.00/15.