Страны G8 согласны с кандидатурой Кристин Лагард на пост главы МВФ - Саркози

Москва. Страны «Большой восьмерки» согласны с кандидатурой министра финансов Франции Кристин ЛАГАРД на пост главы Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Президент Франции Николя САРКОЗИ заявил на пресс-конференции по итогам саммита G8 в Довиле, которая транслировалась по телеканалу «Россия 24».

«Мне кажется, что страны «восьмерки» согласны по поводу кандидатуры ЛАГАРД на пост главы МВФ, при этом не игнорируя другие кандидатуры, естественно», - сказал Н.САРКОЗИ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Доминик СТРОСС-КАН подал в отставку с поста генерального директора МВФ.

14 мая Д.СТРОСС-КАН был арестован в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии.