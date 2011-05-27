Ежель считает, что украинские бизнесмены должны работать в горячих точках

Украинские бизнесмены должны работать в горячих точках планеты вместе с украинскими миротворцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявил сегодня на брифинге по случаю Международного дня миротворцев Организации Объединенных Наций, который отмечается 29 мая.

По его словам, Украина должна иметь экономическую выгоду из своего участия в миротворческих операциях. «Этот аспект еще не очень нами доработан, что мы не только несем мир на ту или другую землю, а мы как раз еще должны иметь из этого экономическую выгоду», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

По мнению министра, к военнослужащим, которые служат в тех или других горячих точках мира, должны присоединяться украинские бизнесмены и работать в этих странах.

«Это вопрос, который требует дальнейшего развития и расширения, потому что присутствовать там и не использовать это – не совсем выгодно для нашего государства», - отметил М.ЕЖЕЛЬ.

В общей сложности, по его словам, за годы независимости Украины около 37 тысяч военнослужащих принимали участие в разных миротворческих операциях по всему миру.

По данным Департамента печати и связей со средствами массовой информации Минобороны, на сегодняшний день 476 украинских военных выполняют миротворческие задачи в составе 9 миссий ООН и НАТО на территориях 8 стран мира. Так, группировка украинских миротворческих контингентов представлена в Либерии и Косово и включает 409 военнослужащих. Еще 67 украинских военных работают в качестве миротворческого персонала миссий в Судане, Конго, Ираке, Приднестровье, Либерии, Косово и Афганистане.