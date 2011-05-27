ГПУ выявила нарушения в использовании средств, выделенных на подготовку к Евро-2012

Генеральная прокуратура Украины выявила в Киеве, во Львовской и Днепропетровской областях ряд нарушений с использованием средств, выделенных в нынешнем году на подготовку к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуратурой Печерского района г.Киева 21 апреля возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного предприятия, из-за действий которого на демонтаж пластиковых сидений стадиона ГП НСК «Олимпийский» лишних израсходовано почти 250 тысяч гривен. Также прокуратурой столицы проводятся проверки по вопросам законности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу при закупке товаров, работ и услуг КП «Киевский метрополитен», КП «Международный аэропорт «Киев».

Прокуратурой Львовской области 29 апреля в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины предъявлен иск в хозяйственный суд области о признании недействительным договора, на выполнение которого из Государственного бюджета Украины иностранной компании уплачено 15,1 млн. грн., хотя фактическая стоимость выполненных работ, согласно выводам контрольно-ревизионного управления в области, составляет 180 тыс. грн. Вместе с тем по поручению прокуратуры Львовской области осуществляются ревизии по поводу использования 210 млн. грн. бюджетных средств, выделенных в 2011 году государственному предприятию «Дирекция со строительства объектов к Евро-2012 в городе Львове».

В то же время прокуратурой Днепропетровской области проверяется законность проведения ГП «Днепропетровский облавтодор» 11 тендеров на закупку товаров, работ и услуг за государственные средства, полученные от службы автомобильных дорог области в размере 704,8 тыс. грн.