Эксперт: долги Греции и других стран Европы заставляют инвесторов искать небумажную валюту

Сохраняющиеся вопросы относительно Греции и других стран Европы заставляют инвесторов искать небумажную валюту.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, в середине недели котировки на золото выросли на фоне спроса на активы-убежища. Серебро также подорожало более чем на 4%, так как цены на этот металл с недавних минимумов продолжили повышаться.

Как считает В.СКИДАН, «опасения по поводу способности еврозоны справиться с проблемой суверенного долга ее членов заставили в последнее время инвесторов покупать золото в качестве актива-убежища. Золото не так тесно связано с промышленными циклами, как некоторые другие сырьевые товары. Поэтому некоторые инвесторы покупают его, так как золото лучше удерживает стоимость во времена нестабильности на валютном и других рынках».

По информации эксперта, на этой неделе цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 389/395 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.