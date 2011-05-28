До конца года будет завершен основной этап дерегулирования экономики - Клюев

До конца текущего года будет завершен первый и основной этап работы по дерегулированию экономики.

Об этом пишет в своей статье в газете «Зеркало недели» первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

При этом он подчеркнул, что правительство не собирается останавливаться и будет и дальше настойчиво работать над упрощением условий ведения предпринимательской деятельности в нашей стране.

«Уверен, что мало найдется стран в мире, которые бы за такое короткое время осуществляли такой огромный объем нормативной и законодательной работы по упрощению ведения бизнеса. Менее чем за год изменены и приняты сотни нормативно-правовых актов», - заявил первый вице-премьер.

По его словам, значительные шаги сделаны по упрощению разрешительной системы. «Важно, что мы ввели декларативный принцип ведения ряда видов предпринимательской деятельности. Количество разных разрешительных документов уменьшилось почти в два раза. Если ранее них было более 200, то сейчас - 134. Например, не нужно получать разрешение на строительство временных сооружений и объектов, которые не представляют опасности для жизни людей. А в эту категорию попадают небольшие офисы, магазины, кафе, рестораны, мастерские. То есть, именно то, что имеет отношение к малому бизнесу», - написал А.КЛЮЕВ.

Он также отмечает, что значительно упрощены и ускорены разрешительные процедуры в строительстве. Если раньше этот процесс мог тянуться год-полтора, то сейчас он должен занимать максимум 2 месяца - количество разрешительных процедур и согласований уменьшилось почти в четыре раза - с 93-х до 23-х, сказал первый заместитель главы правительства.

По его словам, отменено лицензирование 90% видов работ (2046 из 2268) и 30% видов деятельности (23 из 78). «Кроме того, большинство лицензий стало бессрочными, и для их получения теперь нужно собирать меньшее количество бумаг. Эксперты подсчитали, что все эти меры экономят предпринимателю 23 дня в год, которые раньше он должен был тратить на сбор разнообразных разрешений и справок», - отметил первый вице-премьер-министр. По его словам, теперь чиновник будет лично отвечать за создание новых административных барьеров для бизнеса - уже принят закон, который существенно усиливает ответственность госслужащих. Например, если чиновник затягивает с выдачей лицензии, необоснованно отказывается ее выдавать, подписывает регуляторный акт, который не прошел обсуждения с общественностью, ему на первый раз угрожает штраф до 850 грн., а на второй - увольнение, сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что трудно, но уверенно проходит реформа системы административных услуг. «Мы значительно сократили количество платных услуг - предприятия и граждане больше не должны платить за десятки ненужных справок. В большинстве случаев этой информацией госорганы должны обмениваться между собой в электронном виде. Реестр государственных и административных сервисов становится основой для создания в Украине системы единого «электронного окна» предоставления государственных услуг», - написал первый вице-премьер-министр.

По его словам, уже существенно упрощены открытие и закрытие бизнеса. «Учредители юридических лиц теперь сами смогут определять размер уставного фонда. Также они смогут использовать модельные уставы, которые позволят экономить время и деньги на их разработку и нотариальное заверение», - проинформировал первый вице-премьер-министр.