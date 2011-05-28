Пшонка: вакцина по завышенным ценам закупалась чиновниками, которыми руководила Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявляет, что вакцина по завышенным ценам закупалась чиновниками, которыми руководила экс-глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер”.

"Виновны чиновники правительства. Они работали под началом ТИМОШЕНКО. У нас есть шесть материалов аудита, в том числе и по закупке вакцины", - сказал В.ПШОНКА.

Он отметил, что на сегодняшний день это уголовное дело расследует центральное следствие Министерства внутренних дел. "Есть арестованные лица. Три человека под следствием, они арестованы. Всего по материалам уголовного дела проходит пять обвиняемых. Из них два чиновника высокого ранга", - добавил он.

При этом В.ПШОНКА отметил, что в настоящее время следствие заканчивается, и материалы будут переданы в суд.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров заявил, что 20 мая «суд округа Орегон (штат Орегон, США) принял решение, в соответствии с которым в государственный бюджет Украины будут возвращены более 19 млн. долларов, незаконно израсходованных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медпрепаратов по завышенным ценам через цепь посредников. 23 мая апелляционная инстанция подтвердила решение суда, отклонив требования защиты ответчика».

«Ответчиком по иску выступала корпорация «Олден Групп». Именно она вместе с украинской компанией «Интерфарм» была посредником закупки вакцины, которую за средства украинских налогоплательщиков осуществило правительство ТИМОШЕНКО. Суд установил, что цена вакцины была завышена в несколько раз, и таким образом Украине был нанесен существенный вред», - сказано в заявлении.

В ответ в партии «Батькивщина» заявили, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО не имело отношения к закупке медпрепаратов по завышенным ценам.

Как отмечается в этом заявлении, «закупку лекарственных средств и вакцин, о которых говорится в решении американского суда по иску "Укрвакцины", осуществляло не правительство Ю.ТИМОШЕНКО как коллегиальный орган, а Министерство здравоохранения по собственной инициативе».

В «Батькивщине» напомнили, что за закупку вакцин в Минздраве непосредственно отвечал заместитель министра Зиновий МЫТНИК как руководитель тендерного комитета министерства. «Это тот же МЫТНИК, который по личной инициативе Николая АЗАРОВА был назначен министром здравоохранения уже при власти ЯНУКОВИЧА», - сказано в заявлении.