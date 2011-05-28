Пшонка объясняет арест Луценко намерением экс-министра скрываться от следствия

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявляет, что были причины арестовать экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку была информация, что он готовится скрываться от следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Было возбуждено уголовное дело. ЛУЦЕНКО находился под подпиской о невыезде. Спокойно велось расследование... Вдруг непонятное поведение ЛУЦЕНКО. Неадекватно он обращается со следователями, грубиянит, угрожает", - сказал генпрокурор.

По словам В.ПШОНКИ, Ю.ЛУЦЕНКО начал игнорировать вызовы следователя. "Я готов продемонстрировать повестки, где к нему приходят, вручают повестку, просят назвать удобное время для явки, а он пишет нецензурные выражения в адрес МОГИЛЕВА, сегодняшнего министра внутренних дел", - сказал В.ПШОНКА.

Он передал повестки Е.КИСЕЛЕВУ, но тот одну из них отказался показать на камеру. «Это не очень прилично. Я не буду показывать », - сказал ведущий. Однако он продемонстрировал другую повестку, где якобы рукой Ю.ЛУЦЕНКО было написано: «Появляться отказываюсь до сдачи крови ЮЩЕНКО".

В то же время В.ПШОНКА добавил, что были другие обстоятельства задержания Ю.ЛУЦЕНКО. «Были и другие основания, которые указывают на то, что он был готов скрываться от следствия», - сказал генпрокурор.