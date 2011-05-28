GRECO заявила о провале Украины в борьбе с коррупцией - СМИ

Группа государств по противодействию коррупции Совета Европы (GRECO) заявила о провале Украины в борьбе с коррупцией.

Как сообщается в статье газеты "Зеркало недели. Украина" от 28 мая, такие выводы GRECO были сделаны 24 мая на заседании в Страсбурге.

По результатам мониторинга GRECO, в 2009 году Украина не имела невыполненных рекомендаций - были выполненные частично либо находящиеся в стадии решения. Спустя полтора года Украина стала первым государством-участником европейской антикоррупционной инициативы, которому эксперты понизили степень выполнения по трем рекомендациям GRECO.

GRECO увидело в действиях команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА четыре положительных результата.

Прежде всего, это принятие Закона «О судоустройстве и статусе судей». Также важным плюсом GRECO признает создание Высшей квалификационной комиссии судей. Высокую оценку получило вступление в действие Закона «О доступе к публичной информации». Отмечен прогресс при принятии нового Закона «О государственных закупках» 2010 года. Также достижением Украины признан новый Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма».

Однако эти результаты GRECO не признало достаточным свидетельством эффективной антикоррупционной политики в Украине. Целый ряд важнейших антикоррупционных решений, которые уже были разработаны и утверждены, за последние полтора года оказались заблокированы и даже дезавуированы.

По данным издания, критика Европейской комиссии по результатам отчета GRECO основана на том, что Украина в рамках интеграции с Европой взяла на себя обязательства привести свое антикоррупционное законодательство к европейским стандартам. И сама же не выполняет эти свои обязательства. Причем в Европе создано впечатление, что выполнение программ интеграции для украинских властей является не более чем имиджевой акцией, отмечает газета.