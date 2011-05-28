Клюев: модернизация страны возможна лишь при наличии инвестиций

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ считает, что для выполнения провозглашенного Президентом и правительством курса на модернизацию Украины и ее экономики важнейшим является радикальное улучшение инвестиционного климата.

Об этом он написал в своей статье в газете «Зеркало недели».

Инвестиции он назвал «ключом» к модернизации, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«Отмечу, что сегодня все ведущие страны мира ведут жесткую конкуренцию за инвестиционные потоки, направляя их в свою экономику», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, для того чтобы эффективно включиться в этот процесс, инвестирование в Украине должно стать более комфортным, чем у ближайших конкурентов. «С этой целью власть и начала кардинальные реформы - дерегулирование, борьбу с коррупцией, модернизацию инфраструктуры, развитие финансового рынка и многое другое», - заявил А.КЛЮЕВ.

Важной задачей он также называет концентрацию ресурсов на развитии приоритетных отраслей. «Впервые мы делаем ставку не только и не столько на государственные средства, сколько на частный капитал, для которого мы создаем дополнительные стимулы. Таким образом, будут созданы так называемые «точки роста», которые станут базой для развития сопутствующих отраслей и регионального развития», - пишет А.КЛЮЕВ.

По его словам, крайне важно обеспечить наращивание доли высокотехнологичных производств, которые повысят общую конкурентоспособность экономики. Понятия «интеллект» и «инновации», по мнению А.КЛЮЕВА, должны стать основой современной украинской экономики.

Еще одним ключевым приоритетом он называет повышение энергоэффективности экономики.

Также важной составляющей успеха заявленных реформ, по мнению А.КЛЮЕВА, является кадровая политика. «Сейчас как никогда остро чувствуется потребность в высококвалифицированных государственных менеджерах, способных качественно и в срок выполнять поставленные Президентом задачи. Поэтому жесткая кадровая политика призвана покончить с торможением реформ на всех уровнях», - заявил первый вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что залогом успеха модернизации является социальный диалог. «Доверие граждан - это тоже своего рода интеллектуальный капитал, без которого невозможно модернизировать страну. Без диалога невозможно достичь понимания и поддержки действий власти. Признаю, что на этом пути у власти далеко не все было гладко. От себя могу заверить, что Кабинет министров взял реальный курс на открытый диалог с обществом», - написал А.КЛЮЕВ.