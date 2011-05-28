Томенко: обнародование деклараций о доходах - обязанность каждого депутата

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что каждый народный депутат должен обнародовать свою декларацию о доходах.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

«Информирование о своей деятельности является обязанностью каждого народного депутата или фракции, к которой он принадлежит. Каждый народный депутат обязан предоставить информацию и обнародовать свою декларацию о доходах», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, это является не только выполнением норм закона о доступе к публичной информации, но и информированием избирателей.

В то же время вице-спикер отметил, что обнародование деклараций депутатов не является делом Аппарата Верховной Рады.

«Это не задача Аппарата Верховной Рады копировать и передавать в средства массовой информации декларации 450 депутатов», - сказал он.

По его словам, целесообразно было бы, чтобы народные депутаты делали это с помощью обнародования своих деклараций на личных сайтах, сайтах фракций или партий.

По убеждению вице-спикера, это снимало бы проблему необходимости копировать декларации энное количество раз и предоставлять всем желающим в соответствии с действующим законодательством.

Н.ТОМЕНКО также проинформировал, что фракция "БЮТ-Батькивщина" на своем заседании приняла решение, что депутаты, входящие в ее состав, обнародуют свои декларации на личных сайтах, сайте фракции или сайтах партий, которые входят в состав Блока Юлии Тимошенко.