Банки начали снижать ставки по долгосрочным кредитам - эксперт

Украинские банки начали снижать ставки по долгосрочным кредитам.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

Он подчеркнул, что «падение ставок по долгосрочным кредитам - позитивное явление для развития экономики». Снижение кредитных ставок связано с увеличением ликвидности на межбанковском рынке. При этом со снижением долгосрочных ставок на кредиты банки также снижают ставки по депозитам.

Как отметил А.СУХОРУКОВ, большинство банков выдают кредиты юридическим лицам (из сегмента малого и среднего бизнеса) на пополнение оборотных средств сроком до 1 года. Средние ставки по таким кредитам составляют: в гривне - 21,56% годовых, в долларах США - 15,25%, в евро - 15%. При этом кредиты в иностранной валюте выдаются только предприятиям, имеющим валютную выручку, достаточную для погашения кредита и процентов.