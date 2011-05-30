Давление на индекс Украинской биржи оказало снижение котировок Ясиновского КХЗ на 35% - эксперты

Давление на индекс Украинской биржи в пятницу, 27 мая, оказало снижение котировок Ясиновского коксохимического завода на 35,12% на фоне новости о том, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила обращение акций завода с 20 мая сроком на 12 месяцев.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, фондовые биржи Украины в пятницу закрылись со снижением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи снизился на 0,59%, оказавшись на уровне 2488,12 пункта, а индекс ПФТС – на 0,69% до 965,42 пункта. Среди акций индексной корзины наибольший рост был зафиксирован по «Азовстали» (+1,33%) и «Райффайзен банку Аваль» (+0,79%).

По информации аналитиков, торги на биржах Европы и США в пятницу завершились ростом ведущих индексов. Поддержку рынку оказали итоги двухдневного саммита G8 в Довиле. Также на настроения инвесторов благоприятное влияние оказали данные по индексу потребительского доверия в США, который вырос до 74,3 пункта в мае, в то время как ожидания были на уровне 72,4 пункта. Статистика по личным расходам и доходам оказалась немного хуже прогнозов рынка, что несколько сдержало рост индексов.

Аналитики напоминают, что торги на фондовых площадках США в связи с празднованием Дня памяти сегодня проходить не будут.