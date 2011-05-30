Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9730-7,9790 грн./долл.

Сегодня в США празднуют день Поминовения, в связи с этим торги по американской валюте возможны только на ТOM’е. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТOM’е продолжающимся падением котировок – 7,9730/7,9790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2844/48, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3875/11,3980. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4281/83 (пятница — 1,4261/63).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.