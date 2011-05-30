Что делать, когда бизнес пробуксовывает - 1 июня мастер-класс в УНИАН

В среду, 1 июня, в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится мастер-класс декана Украинской Высшей Школы Бизнеса Максима ШКИЛЕВА на тему: "Что делать, когда бизнес пробуксовывает: 3 ключевых вопроса".

По словам М.ШКИЛЕВА, многие предприниматели и бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда до сих пор казалось бы успешный бизнес начинает "пробуксовывать".

«При анализе обнаруживается, что ключевыми является несколько проблем, и все они, как ни странно, связаны с самим предпринимателем или бизнесменом», - считает М.ШКИЛЕВ.

Типичными, по его словам, являются ситуации: "у меня недостаточно времени, чтобы контролировать исполнительскую дисциплину", "я не смог спрогнозировать изменение ситуации на рынке", "у меня не налажена система анализа входящей информации и сотрудники озвучивают проблемы, а не ищут пути их решения".

Как отметил М.ШКИЛЕВ, практика работы с подобными ситуациями показывает, что существует три актуальных вопроса, ответы на которые позволяют выстроить план действий. Их рассмотрению будет посвящен мастер-класс в УНИАН.

В программе мастер-класса:

анализ модели собственного бизнеса;

вертикальная и горизонтальная интеграции, куда идти;

выделение функций бизнеса в отдельные бизнес-направления;

диверсификация бизнеса;

оптимизация бизнес-процессов;

как сделать, чтобы бизнес работал на тебя;

как сделать бизнес независимым от человеческого фактора;

реперные точки создания системного бизнеса.

Время проведения мастер-класса – 1 июня. Начало в 19.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь: http://press.unian.net/ukr/seminars-109631.html

Справка УНИАН: Максим ШКИЛЕВ – декан Украинской Высшей Школы Бизнеса, успешный бизнес-тренер (более 200 тренингов, разработанные авторские методики), автор систем обучения и развития персонала в международных украинских компаниях. 11-летний опыт управления бизнесом. Выведение на рынок нескольких старт-апов. Ведущий эксперт по оценке бизнес-планов проекта "Українська мрія". Три высших образования, в том числе MA in Social Science в London Metropolitan University.