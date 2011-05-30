Экономическая ситуация в Беларуси должна стать уроком для украинской власти - Азаров

Экономическая ситуация в Беларуси должна стать уроком для украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Вообще говоря, то, что происходит сейчас (в Беларуси – УНИАН), должно, прежде всего, для нас быть определенным и очень серьезным уроком. Наше правительство и власть должны учитывать это в проведении своей экономической политики. Мы это учитываем безусловно», - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он отметил, что необходимо с пониманием относиться к сложившейся в Беларуси экономической ситуации. «Мы сочувствуем братской Беларуси, и мы будем оказывать помощь», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Национальный банк Беларуси девальвировал национальную валюту - белорусский рубль - более чем на 50%.

Так, официальный курс на 24 мая был установлен на уровне 4930 белорусских рублей за доллар, в то время как до этого он составлял чуть менее 3200 рублей.

В результате в Беларуси возникли большие очереди возле магазинов, обменных пунктов и бензозаправок.