Минюст предлагает законодательно упорядочить платные услуги органами юстиции

Министерство юстиции предлагает упорядочить законом вопросы предоставления и платности административных услуг, которые относятся к компетенции органов юстиции и Государственной регистрационной службы Украины, деятельность которой координируется министром юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона разработан Министерством юстиции и вынесен на обсуждение для подачи замечаний и предложений. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте министерства.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, проект закона разработан с целью урегулирования на законодательном уровне вопроса предоставления и платности административных услуг, которые относятся к полномочиям Министерства юстиции и Государственной регистрационной службы Украины, поскольку на сегодня такие услуги предоставляются на основании подзаконных нормативно-правовых актов.

Закон позволит ввести единый порядок выдачи дубликата и замены соответствующих свидетельств о регистрации, а также определении законодательного основания их выдачи.

Кроме того, законопроектом предлагается установить законодательные основания для предоставления административных услуг по выдаче повторного свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью; по выдаче дубликатов свидетельств о государственной регистрации: информационного агентства как субъекта информационной деятельности, устава территориальной общины, благотворительной организации, творческого союза, торгово-промышленной палаты, политической партии; по замене оригиналов указанных свидетельств, а также обеспечение установления на законодательном уровне платности предоставления таких услуг и услуг по проставлению штампа "Апостиль" и регистрации уставов территориальных общин.

Принятие закона будет способствовать становлению, упорядочению и дальнейшему развитию системы предоставления административных услуг на четко определенных правовых принципах, позволит обеспечить нужды потребителей административных услуг, защиту гарантированных и охраняемых законом их прав и интересов.

Предусматривается периодическое отслеживание результативности закона с целью выявления неурегулированных и проблемных вопросов.

Замечания и предложения к проекту закона будут приниматься от физических и юридических лиц, их объединений на протяжении месяца со дня обнародования по адресу: г. Киев, ул. Городецкого, 13, Министерство юстиции, Управление конституционного и административного законодательства Департамента конституционного, административного и социального законодательства или электронный адрес zagorulya@minjust.gov.ua.