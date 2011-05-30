Межбанк: торги по доллару на ТOM’е закрылись котировками 7,9750/7,9850 грн./долл.

На украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТOM’е следующими котировками - 7,9730/7,9790, к 12:00 цены поднялись до 7,9760/7,9820. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9750/7,9850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2844/0,2848, к 12:00 цены снизились к 0,2841/0,2844. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2840/0,2843. В России курс доллар-рубль на ТOM’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0575 (+0,0175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4260/1,4330. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3875/11,3980, к 12:00 цены ушли вверх 11,3900/11,4045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,3895/11,4095.

Напомним, 30 мая в США отмечают День Поминовения, в связи с этим торги по американской валюте проходили со сниженной активностью, а все сделки были возможны только на ТOM’е.