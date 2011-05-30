Ассоциация украинских банков (АУБ) стала учредителем Центрально-Евразийской банковской федерации.

Об этом говорится в сообщении АУБ, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, банковские ассоциации Азербайджана, Украины, Турции, Грузии, Кыргыстана и Таджикистана создали Центрально-Евразийскую банковскую федерацию (ЦЕБФ). На первом общем собрании ЦЕБФ, которое прошло в г. Баку (Азербайджан) 27 мая 2011 г., были подведены итоги совместной работы над учредительными документами и официальной регистрацией федерации, а также избрано ее руководство.

Президентом Центрально-Евразийской банковской федерации был избран президент Ассоциации банков Азербайджана Эльдар ИСМАИЛОВ, вице-президентами федерации избраны главы банковских ассоциаций Украины и Турции – Александр СУГОНЯКО и Гусейн АЙДЫН.