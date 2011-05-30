Почти 1,7 млрд. грн. задолженности прошлых лет по НДС возвращено предприятиям - ГНСУ

Почти 1,7 млрд. грн. задолженности прошлых лет по налогу на добавленную стоимость возвращено предприятиям.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время рабочей встречи с руководством Представительства ЕС и представителями иностранных компаний, которые работают в Украине.

По его словам, вернуть компаниям эти суммы НДС позволило перевыполнение налоговой службой плана по поступлениям в бюджет.

«Мы максимально либерально подходим к решению проблемных вопросов, которые есть у представителей бизнеса, пытаемся найти компромиссные решения. ГНС Украины заинтересована в том, чтобы иностранные предприниматели заходили с инвестициями, развивали бизнес, создавали рабочие места”, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, на конец 2010 года сумма просроченной задолженности по возмещению НДС составляла 0,9 млрд. грн.

На 1 декабря 2010 г. к бюджетному возмещению было заявлено 10,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).