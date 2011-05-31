Янукович поручил сократить расходы на парад к 20-й годовщине Независимости Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству сократить расходы, запланированные на проведение парада в День Независимости.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 20-й годовщины Независимости Украины.

«Убежден, что сокращение средств – это будет правильно», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ.

Глава государства также поручил привлечь к празднованию 20-летнюю молодежь - ровесников независимости Украины.

Также Президент поручил правительству сделать праздник, который восприняли бы все украинцы, независимо от возраста.

О выполнении этих поручений участники совещания отчитаются в начале июля – на этот период запланировано следующее заседание Координационного совета, сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Н.АЗАРОВ сообщил, что Кабмин утвердил план мероприятий к 20-й годовщине Независимости Украины.

Н.АЗАРОВ напомнил, что правительство выделило из госбюджета 177 млн. грн. на мероприятия, связанные с празднованием 20-й годовщины Независимости Украины, но не исключил, что по некоторым ведомствам, в том числе Министерству обороны, финансирование будет увеличено.