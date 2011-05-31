Процентные ставки по депозитам в 2011 году снижаются, но без резких переходов – эксперт

В отношении процентных ставок на рынке депозитов в 2011 году наблюдается постепенное снижение, хотя и без резких переходов.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «сегодня вопрос наращивания объемов кредитования является особо актуальным, в частности за счет снижения стоимости кредитов. В связи с этим останется актуальным вопрос оптимизации стоимости привлекаемых ресурсов».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, за период с 23 по 27 мая на рынке депозитов физических лиц отмечено очередное снижение процентных ставок по депозитам за счет депозитных продуктов отдельных финансовых структур. Снижение коснулось депозитных вкладов как в национальной, та и в иностранной валюте.

По информации эксперта, процентные ставки по депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя - 6,26%); 3 месяца – от 4,2 до 13% (средняя - 9,37%); 6 месяцев – от 5,5 до 14,5% (средняя – 10,98 %); 12 месяцев – от 8 до15,5% (средняя - 12,25%).

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что процентные ставки по вкладам в долларах США сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,49%); 3 месяца – от 2,1 до 7,75% (средняя – 4,86%); 6 месяцев – от 2,15 до 8,25% (средняя - 5,52%); 12 месяцев – от 2,85 до 8,75% (средняя - 6,15%). По вкладам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,18%); 3 месяца – от 0,7 до 6,75% (средняя - 3,12%); на 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 3,61%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,15%).