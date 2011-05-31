Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9760-7,9830 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9760/7,9830 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2847/51, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4790/11,4915. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4403/05 (понедельник — 1,4281/83).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.