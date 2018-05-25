Низкая ставка по кредиту – остальное приплюсуют…

В последнее время наблюдается тенденция снижения ставок по кредитам для населения. Сейчас она по стандартным займам в гривне составляет в среднем порядка 17%. Скорее всего, к концу лета ставка опустится до 16%, а в недалеком будущем - до 15%. Данный показатель может стать краеугольным камнем радикальных изменений на рынке. По мнению экспертов, такая ставка будет привлекательной для многих клиентов.

И хотя снижение ставок является важным элементом для полноценного возрождения рынка кредитования, но все же это не главный фактор. Радикально изменить ситуацию не позволяет ряд проблем.

Проблема №1 - пустые карманы

В результате политики «отбеливания» заработанной платы проблемы с ее выплатой еще больше усложнилась. Теперь большая часть украинцев официально получают только «минималку», а реальную зарплату работодатели полностью переводят в «конверты». Кроме того, появилось огромное количество работающих «с половины». Это лица, которые официально или задействованы по полставки, или на неполный рабочий день, что минимизирует официальную отчетность.

До кризиса банки закрывали глаза на показатель официальной заработной платы, порой при оценке платежеспособности заемщика в договор он вписывался с его слов. Так же шли в дело справки от ЧП, которые, как правило, мало соответствовали действительности. Но теперь финучреждения, наученные горьким опытом, отказываются выдавать кредиты неплатежеспособным клиентам, так как именно «сверхдоверие» и привело к росту проблемных займов. Кроме того, банки при оценке платежеспособности заемщика анализируют все его долговые обязательства. Банкиры считают, что ежемесячные доходы физлица, как минимум, на 25%, а лучше на 50%, должны быть выше его ежемесячных платежей.

Благодаря такой политике, круг заемщиков, отвечающих банковским критериям, значительно сократился. Их из общего числа жалеющих получить кредит едва ли наберется 5%. Доходы остальных потенциальных заемщиков оставляют желать лучшего. Это во многом объясняет, почему банки в последнее время стали так активно развивать рынок небольших потребительских кредитов. Но такое положение дел не позволяет развивать рынок ипотечного кредитования и автокредитования, что на сегодня наиболее востребовано.

Можно вернуться к докризисной практике, но это несет в себе большие риски для банковской системы. А банки, чтобы застраховаться от них, будут вынуждены закладывать возможные убытки в процентные ставки. Таким образом, создать нормальный рынок кредитования с приемлемыми ставками не реально.

Проблема №2 - закладывал, не взяли…

Ряд банков в поисках выхода из сложившейся ситуации попытались разрешить проблему с помощью залога. Но на практике идея продемонстрировала свою несостоятельность.

Для банка идеальным залогом является депозит. Между тем, слишком редко, когда на такие условия идет потенциальный заемщик. В большинстве случаев физическому лицу, у которого есть депозит, кредит не нужен. Он нужен как раз тем, у кого «заначки» нет.

Вместе с тем, кризис продемонстрировал невыгодность залога в виде автомобиля. Сейчас у банков скопилось громадное количество авто, которые они всеми силами пытаются реализовать. Но спрос остается невысоким, как и в целом на быушные машины. При этом увеличение количества желающих приобрести такой автомобиль не спасло бы ситуацию. Практика показала, что цена на новый автомобиль падает быстрее, чем амортизируется тело кредита. Ряд финучреждений начали при оценке залоговой стоимости нового авто учитывать скорость амортизации аналогичной быушной машины. Это частично решает проблему, но в итоге получается, что залоговая цена автомобиля значительно ниже покупной стоимости. Как результат - банк способен прокредитовать, в лучшем случае, только 50-60% рыночной стоимости автомобиля, а это зачастую невыгодно заемщику.

С недвижимостью как с объектом залога еще больше проблем. На текущий момент ряд ее категорий (земельные участки, гаражи, квартиры в небольших провинциальных городках) невозможно реализовать из-за отсутствия спроса, на остальное цены продолжают падать. Поэтому при оценке залоговой стоимости недвижимости приходится учитывать динамику на рынке. Как результат - сейчас неединичные случаи, когда банки согласны выдать кредит на сумму не более 30% стоимости покупаемой недвижимости.

Проблема №3 - желаете поручиться…

До кризиса банки зачастую использовали при предоставлении кредита механизм поручительства. Согласно мировой практике, это - действенная система, т.к. позволяет получить заем без залога. На деле все выглядело следующим образом – родители, имея жилье и получая стабильную заработную плату, могли путем поручительства дать возможность молодой семье своих детей стать на ноги, обзаведшись жильем в кредит. Но с приходом кризиса поручители в полной мере прочувствовали на себе солидарную ответственность с заемщиком, что породило массу конфликтов и создало негативные прецеденты. И хотя сейчас банки предлагают заемщику для улучшения кредитного рейтинга предоставить имущественное поручительство, желающих «отвечать» становится все меньше.

Все перечисленные проблемы приводят к тому, что средние ставки по стандартным кредитам снижаются, но индивидуальные, с учетом всех факторов, остаются высокими. Сейчас нередки случаи, когда заемщику предлагают кредит в гривне под 16,5% годовых, но при соблюдении ряда требований. И если он не может их выполнить, то ставка вырастает выше 20%, а порой и 25%. Только рост благосостояния украинцев может удешевить кредиты, но откуда же этому взяться в условиях украинской экономики…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)