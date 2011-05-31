«Энергоатом» обоснует продление эксплуатации корпуса реактора Южно-Украинской АЭС

ГП НАЭК «Энергоатом» намерено до конца года обосновать продление эксплуатации корпуса реактора первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что сразу после завершения обоснования продления эксплуатации корпуса реактора первого блока Южно-Украинской АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» разработает отчет по периодичной оценке безопасности, который затем направит в Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

В настоящее время уже завершена оценка технического состояния основных элементов энергоблока, в т.ч. строительных конструкций. Решение о целесообразности реализации мероприятий по продлению эксплуатации энергоблока №1 ОП ЮУАЭС было направлено в Госатомрегулирования еще в конце 2009 года.

Компания отмечает, что уже сегодня показатели безопасности первого блока ЮУАЭС являются довольно близкими к требованиям, которые выставляются для новых энергоблоков. В частности, вероятная частота повреждения активной зоны реактора (ЧПАЗ) - 6,97-5 1/год (для новых блоков - ЧПАЗ составляет 10-4 1/год). Проще говоря, по расчетам вероятности повреждения активной зоны реактора, при условии, если на протяжении года будут эксплуатироваться 697000 реакторов, на одном из них может произойти авария. В Украине в настоящее время эксплуатируется 15 реакторов, поэтому вероятность аварии очень низкая. Кроме того, рассчитанный учеными показатель вероятной частоты граничного аварийного выброса (ЧГАВ) составляет 3,77-6 1/год, тогда как для новых энергоблоков этот показатель составляет 10-6 1/год.

Согласно Энергетической стратегии Украины до 2030 года, где сказано о продлении срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, «Энергоатом» все эти работы централизовал, спланировал, организовал и реализовывает в соответствии с утвержденными планами-графиками подготовки энергоблоков к продлению эксплуатации в сверхпроектный срок.

Состояние выполнения работ рассматривается на еженедельных совещаниях оперативного штаба ГП НАЭК «Энергоатом» по подготовке энергоблоков к продлению эксплуатации. Кроме этого, по данной тематике ежемесячно проводятся производственные совещания, как правило, на площадках ОП АЭС, и ежеквартально, совместно с Минэнергоуголь и Госатомрегулирования.