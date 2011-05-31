Сербия хочет улучшить развитие экономических отношений с Украиной – глава МИД

Сербия хочет улучшить развитие экономических отношений с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Вук ЕРЕМИЧ на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Единственное, что мы бы хотели улучшить, - это развитие сотрудничества в области экономики», - сказал он.

В.ЕРЕМИЧ выразил убеждение, что Украина и Сербия имеют большой потенциал для развития экономического сотрудничества.

Он также сообщил, что во время переговоров с К.ГРИЩЕНКО обсуждался вопрос либерализации торговли между двумя странами и подписания в перспективе соглашения о свободной торговле. В.ЕРЕМИЧ отметил, что Украина является последней страной в Европе, с которой Сербия не имеет такого соглашения.

Он также отметил, что сейчас между Украиной и Сербией нет открытых вопросов, страны имеют «дружеский и высокий уровень отношений».

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина и Сербия имеют много общих внешнеполитических приоритетов, основным из которых является европейская интеграция.

Он также отметил, что товарооборот между двумя странами демонстрирует постоянную тенденцию к росту. Стороны договорились принять меры для проведения в этом году украинско-сербского бизнес-форума. К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина и Сербия и в дальнейшем будут развивать сотрудничество в рамках международных организаций.

Как сообщал УНИАН, по данным посла Украины в Сербии Виктора НЕДОПАСА, за 2010 год товарооборот между Украиной и Сербией составлял 294 млн. дол. США, что на 46% больше, чем в предыдущий год. За январь-март 2011 года показатель достиг более 106 млн. дол. (что в 1,8 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Кроме того, посол отметил, что Украина заинтересована в привлечении своих компаний к реализации на территории Сербии проектов по развитию нефте- и газотранспортных сетей, гидроэнергетических проектов, созданию современной инфраструктуры на сербском участке общеевропейского транспортного коридора №10, участии в реконструкции железнодорожных путей, ремонте локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, строительстве терминалов.