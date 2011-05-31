Банки не спешат снижать процентные ставки по кредитам - эксперт

Несмотря на то, что идет постепенное снижение депозитных ставок, украинские банки не спешат снижать процентные ставки на предложения по кредитованию населения.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 23 по 27 мая на рынке кредитования физических лиц ситуация не изменилась. Активно предлагаются банками кредиты на покупку автомобилей, при этом предложения по кредитованию сроком на 1-5 лет есть практически у всех банков, семилетние предлагают лишь немногие. Что касается авансов в этом секторе, то минимальный начальный взнос 10% присутствует в предложениях нескольких банков.

Как сообщила эксперт, ставки по автокредитам остались в основном без изменений. Так, процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год составляет от 8,9% до 14,99% годовых; 3 года – от 15,49% до 21%; 5-7 лет - от 15,8% до 21%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 8,8% до 18,8% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 0,3 до 3% от суммы.