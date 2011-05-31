Профицит платежного баланса Украины в январе-апреле увеличился в 3,5 раза

Профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился в 3,5 раза – до 2,143 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе положительное сальдо платежного баланса в апреле 2011 г. составило 1,034 млрд. долл. по сравнению с дефицитом в 0,512 млрд. долл. за март т.г.

В НБУ констатируют, что в апреле т.г. дефицит текущего счета составил 293 млн. долл., что в 4,5 раза меньше, чем за март т.г. В целом за январь-апрель 2011 года дефицит вырос до 1,6 млрд. долл., по сравнению с профицитом за соответствующий период 2010 года, когда текущий счет был с профицитом 172 млн. долл.

«После стремительного роста объемов экспорта и импорта товаров на протяжении последних месяцев, в апреле наблюдалось сокращение их объемов по сравнению с

мартом. Однако годовые темпы роста остаются достаточно высокими, и для импорта они все еще более высокие, чем для экспорта (в апреле – 36,6% и 32,1% соответственно), в первую очередь по причине энергетической компоненты», - отмечают в Нацбанке.

В апреле сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций было положительным на уровне 1,3 млрд. долл. по сравнению с отрицательными значением за март т.г. в сумме 0,131 млрд. долл. В НБУ указывают, что это произошло благодаря активизации притока прямых иностранных инвестиций и размещению еврооблигаций для финансирования проектов Евро-2012.

За январь-апрель 2011 года профицит счета капитала и финансовых операций

платежного баланса вырос в 8,5 раза - до 3,751 млрд. долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в апреле увеличился в 6 раз по сравнению с мартом т.г. – до 0,881 млрд. долл. «В этом случае инвестиции привлекались исключительно реальным сектором экономики, и львиную долю из них составляли поступления первой части средств на приватизацию “Укртелекома”…», - констатируют в НБУ. Сальдо инвестиций за январь-апрель т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличилось почти на 58% - до 1,745 млрд. долл.

По данным НБУ, за январь-апрель зафиксировано отрицательное сальдо поступлений в банковский сектор в сумме 0,878 млн. долл. по сравнению с 0,814 млн. долл. за соответствующий период 2010 года.

За 4 месяца 2010 года показатель наличной валюты вне банков составил 3,667 млрд. долл., что в 14 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Положительное сальдо сводного платежного баланса позволило продолжить процесс наращивания резервных активов, отмечают в Нацбанке. Их объем по состоянию на 1 мая 2011 года достиг 38,4 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,5 месяца будущего периода.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.