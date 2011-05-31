Количество налогоплательщиков, которые подают отчеты через интернет, увеличилось вдвое

Количество налогоплательщиков, которые подают отчеты через интернет, увеличилось по сравнению с прошлым годом почти вдвое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

По оперативным данным, в мае 2011 года количество таких плательщиков, которые отправляют налоговую отчетность средствами телекоммуникационной связи, возросло почти на 74 тыс. и составляет 162 тыс. В прошлом году отчитывались средствами e-mail только 88 тыс. плательщиков.

Кроме того, по сравнению с маем 2010 года сегодня количество полученных через «Информационный портал ОГНС Украины» отчетов, деклараций, расчетов увеличилось с 0,56 миллионов до 1,236 миллионов.

Перешли на отчетность через электронную почту более половины плательщиков НДС. В мае 2011 года в электронном виде отчеты по уплате налога на добавленную стоимость подали 237 тыс. предприятий, в том числе средствами e-mail – 120 тыс. (53%)

По данным ГНСУ, по регионам Украины самый большой процент плательщиков, которые отправляют отчеты «электронкой», зафиксирован в Ривненской (82,3%), Донецкой (75,5%), Закарпатской (72,2%), Черкасской (70,6%), Ивано-Франковской (69,6%) областях.

Напомним, действующий Налоговый кодекс предусматривает, что все плательщики, которые относятся к категории крупных и средних, должны подавать отчетность исключительно в электронном виде и средствами телекоммуникационной связи.