Межбанк: закрытие торгов - 7,9820/7,9880 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9760/7,9830, к 12:00 цены повысились до 7,9780/7,9850. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9820/7,9880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2847/0,2851, к 12:00 цены поднялись до 0,2852/0,2856. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2852/0,2855. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0100 (-0,0899).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4280/1,4420. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4790/11,4915, к 12:00 цены ушли вверх 11,4950/11,5110. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к 11,4775/11,4920.