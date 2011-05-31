ВВП Польши в первом квартале вырос на 4,4%

Варшава. Валовой внутренний продукт Польши в первом квартале текущего года вырос на 4,4% после 4,5% увеличения в последнем квартале 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил польский госкомстат во вторник.

Главным «мотором» роста, как и в предыдущие месяцы, стал внутренний спрос, который вырос на 4,5%. Частное потребление увеличилось почти на 4%.

Рост ВВП в первом квартале т.г. практически совпал с ожиданиями аналитиков, большинство из которых прогнозировали его увеличение на 4,4% (диапазон от 4,2 до 4,5%).

Справка УНИАН. Польские власти ожидают в текущем году роста национальной экономики на 4%.

В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в предыдущем. В 2010 году рост польского ВВП ускорился до 3,8% с 1,7% в кризисном 2009 году.

В первом квартале 2010 г. ВВП Польши вырос на 3%.