Профильный комитет за законопроект об «упрощенке», но настаивает на 5 изменениях

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства готов поддержать правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в случае внесения в него 5 изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания комитета Верховной Рады заявила его председатель Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Есть пять принципиальных пунктов, по которым мы не согласны с законопроектом, зарегистрированным Кабинетом министров. Это принципиальные пять вещей, на которых будет настаивать общественность до принятия ко второму чтению», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В частности, депутат отмечает необходимость увеличения объема выручки для добросовестных плательщиков единого налога ввиду того, что закон должен быть стимулирующим к развитию бизнеса. Также необходимо максимально упростить отчетность – отменить лишние декларации; не допустить продолжения репрессий – слишком жесткие штрафные санкции дадут чиновникам новые рычаги давления на бизнес.

Кроме того, в комитете отмечают необходимость не только отменить единый соцвзнос для инвалидов и пенсионеров, но и сделать его добровольным для предпринимателей. А также надо устранить возможности для уклонения от уплаты налогов с помощью «упрощенки», которые открывает правительственный законопроект.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, предприниматели предлагали более жесткий вариант реформирования упрощенной системы налогообложения в части уклонения от уплаты налогов крупных налогоплательщиков путем использования "упрощенки", однако Кабмин одобрил заложенные в законопроекте механизмы, благодаря которым предприниматели смогут уходить в тень. "К сожалению, этого нет в законопроекте, который предоставил Кабинет министров. То есть сохраняется возможность использования упрощенной системы налогообложения с целью оптимизации и ухода от налогов", - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года (№08521).