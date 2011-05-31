Минфин не предусматривает компенсации предпринимателям от потерь из-за введения НК

Министерство финансов Украины не предусматривает компенсации предпринимателям, которые с 1 апреля, согласно нормам Налогового кодекса, не могли относить на затраты расходы на товары и услуги, приобретенные у физлиц - плательщиков единого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства сообщил представитель Минфина Виктор ОВЧАРЕНКО, отвечая на вопрос председателя комитета Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

В частности, она напомнила, что с апреля действует норма, согласно которой юрлица не могут относить на валовые расходы затраты, понесенные при приобретении товаров и услуг у физлиц – предпринимателей - плательщиков единого налога. «С 1 апреля не работают юрлица с физлицами, согласно норме Налогового кодекса… это 4 месяца, то есть предприятия между собой не работают, их деятельность парализована… Четыре месяца получилось провала по вине непосредственно законодательного органа, что такой закон вступил в действие. Как будут компенсированы эти затраты, эти потери людям, которые оказались в такой безвыходной законодательной ситуации?», - спросила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Данные выплаты, по словам представителя Минифина, пока не предусмотрены. Кроме того, не предусматриваются компенсации пенсионерам и инвалидам, которые платят с 1 января 2011 года единый социальный взнос в случае отмены нормы законодательства, которая обязывает их платить взнос.