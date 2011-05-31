Ряд банкиров инициировали создание Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Об этом говорится в письме, разосланном коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Документ подписали председатель наблюдательного совета «Платинум Банка» Юрий БЛАЩУК, бывший председатель правления "Ощадбанка" Анатолий ГУЛЕЙ, председатель правления "Укрсоцбанка" Борис ТИМОНЬКИН, председатель правления АБ «Старокиевский банк» Юрий ЯРЕМЕНКО.

«Мы осознаем то, что государственный регулятор, также как и мы, заинтересован в качественном регулировании системы, а следовательно, мы должны помочь ему в этом нелегком деле. Первым шагом на этом пути является создание независимого от политических процессов и личных амбиций отдельных личностей банковского объединения - Независимой Ассоциации Банков Украины. Просим Вас поддержать нашу инициативу, поделиться своим видением процесса консолидации системы и приобщиться к процессу создание этого объединения», - говорится в письме.

Коммерческим банкам также разослан проект устава НАБУ. В нем указывается, что основными целями Ассоциации являются: защита прав и законных интересов ее членов; представительство интересов членов Ассоциации во взаимоотношениях с государственными органами и учреждениями, формирование и представление позиции членов Ассоциации по важным вопросам функционирования банковской системы и т.д.

Как сообщалось, на сегодня действуют две всеукраинские банковские ассоциации: Ассоциация украинских банков и Украинский кредитно-банковский союз. Кроме того, в мае 2010 года 9 банков с иностранным капиталом создали Форум ведущих международных финансовых учреждений.